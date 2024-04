Mulher acusada por tentar matar ex é presa na Baixada

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) prenderam uma mulher acusada de mandar matar o ex-namorado por causa de uma dívida. Segundo apurado, para cometer o delito, ela contratou outros dois criminosos, que já estão presos por outro crime: acusados do roubo seguido de morte do ator Edson Caldas Barbosa.

O crime contra Thiago Saldanha do Carmo ocorreu em janeiro deste ano, em Japeri, na Baixada Fluminense. De acordo com as investigações, a ex-namorada firmou uma dívida de R$ 1,6 mil com o ex-companheiro e, insatisfeita com as cobranças por parte dele, mandou matá-lo. Os autores atiraram e mataram o homem enquanto ele comemorava seu aniversário em um bar.

Os acusados confessaram o homicídio praticado contra Thiago. Eles estão presos desde fevereiro, pelo outro crime. A mulher, contudo, não tem nenhuma relação com a morte do ator. No momento da captura, ela estava escondida na casa de parentes, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.