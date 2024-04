PF prende hacker suspeito de vazar dados de 223 milhões de brasileiros

De acordo com a PF, o hacker divulgava os dados em um fórum na internet - Foto: Divulgação/PF

De acordo com a PF, o hacker divulgava os dados em um fórum na internet - Foto: Divulgação/PF

A Polícia Federal prendeu um hacker suspeito de ser responsável pelo maior vazamento de dados do Brasil, com a divulgação de informações de 223 milhões de brasileiros.

O homem, de 24 anos, conhecido como 'Vandathegod', foi detido nesta terça-feira (9), em Feira de Santana (BA), a 100 km de Salvador. Ele estava foragido desde novembro de 2023.

Leia mais

Morador de Maricá é morto a facadas após criminosos invadirem sua residência



Polícia Civil prende homem que matou amigo na Rocinha



O hacker já havia sido preso em março de 2021, na Operação Deepwater, que apurou o vazamento dos dados de brasileiros, mas ficou foragido após romper a tornozeleira eletrônica que utilizava por conta das investigações.



O detido também já foi alvo de outras operações. Em 2019, foi alvo da Operação Defaced, realizada pela Polícia Civil de Minas Gerias, como suspeito de ter invadido os sites da corporação, do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), do Tribunal de Justiça de Goiás e do Exército Brasileiro.

De acordo com a PF, o hacker divulgava os dados em um fórum na internet. A página era especializada em troca de informações sobre atividades cibernéticas. Nesse site, eram apresentadas informações de pessoas físicas e jurídicas, como CPF e CNPJ, nome completo e endereço.

Ainda segundo a Polícia Federal, a divulgação de parte dos dados sigilosos foi feita gratuitamente por um usuário do fórum que, ao mesmo tempo, expôs a venda do restante das informações sigilosas, que poderiam ser adquiridas com criptomoedas.