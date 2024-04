Polícia Civil prende homem que matou amigo na Rocinha

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam em flagrante, na manhã desta segunda-feira (08/04), um homem acusado de homicídio. Ele teria matado seu amigo Davi de Brito Nunes Bonfim, na Rocinha, Zona Sul do Rio, na noite do dia anterior. A identificação do suspeito e sua captura ocorreu em poucas horas.

Segundo os agentes, imediatamente após a comunicação do crime, as investigações tiveram início. A partir de informações obtidas ainda no local do fato e de levantamentos de inteligência, o homem foi encontrado em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste.

A investigação revelou que, após uma discussão, o autor efetuou um disparo de arma de fogo, que atingiu a vítima na face. Logo em seguida, ele fugiu da comunidade e se escondeu na casa de sua mãe.