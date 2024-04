Caminhão é apreendido no pedágio da Ponte Rio-Niterói com placas cobertas

Uma equipe de policiais rodoviários federais conseguiu deter um homem, na manhã desta terça-feira (9), na altura da praça do pedágio da Ponte Rio-Niterói, após o mesmo ter sido flagrado dirigindo com as duas placas do veículo cobertas. O flagrante e a abordagem inicial aconteceram na Avenida Brasil, altura do Caju, após guardas em motos terem visto o suspeito circulando pela pista exclusiva do BRT.

Ao ser flagrado pelos agentes, o motorista tentou fugir em direção a ponte, sentido Niterói. Os guardas foram atrás e pediram apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que é responsável pela fiscalização no local, por meio do Centro de Operações.



O condutor foi detido e conduzido para a 76ª DP (Niterói). Ele foi atuado no artigo 311 do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor). Após a chegada de um outro motorista habilitado, o veículo foi liberado. O homem, que não identificado, foi também multado por dirigir na faixa exclusiva e por direção perigosa além de permanecer detido para prestar esclarecimentos.

