Universitário morto na Baixada será enterrado em Niterói nesta quarta (10)

Será sepultado nesta quarta-feira (10), no Cemitério Parque da Colina, em Pendotiba, Niterói, o corpo de Bernardo Paraíso, estudante universitário de 24 anos que foi morto nesta segunda (08) após ser baleado durante um tiroteio entre criminosos em Seropédica, na Baixada Fluminense. O velório do jovem está marcado para as 10h.

Natural de Niterói, Bernardo estudava Biologia na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), em Seropédica. Ele mora próximo ao local do tiroteio e estava em um mercado com uma amiga quando grupos milicianos iniciaram a troca de tiros. Atingido por pelo menos três disparos, ele acabou morrendo no local.

Uma mãe e seus dois filhos, de um e três anos, também ficaram feridos durante o confronto e foram levados para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. A mulher foi baleada, mas não sofreu lesões ósseas e foi liberada. O bebê de um ano também não sofreu lesões e recebeu alta nesta terça (09) após passar por observação médica. Já a menina de três anos segue internada, com balas alojadas na coluna cervical e no tórax. Seu quadro de saúde é regular, segundo a unidade.

A UFRRJ suspendeu as aulas nesta terça (09) e declarou luto de três dias. Nas redes, a faculdade manifestou o pesar pela morte de Bernardo, que era filho de um médico do SAMU. O serviço também lamentou a morte do jovem. "Neste momento de dor, nos unido ao luto do pai, prestamos nossos mais sinceros sentimentos a toda família", escreveu, em nota.