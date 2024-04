Mais velho integrante da antiga cúpula do Rio, bicheiro Piruinha vai a júri popular

Piruinha, veterano da cúpula do jogo do bicho, será julgado aos 94 anos - Foto: Reprodução

Aos 94 anos, José Caruzzo Escafura, o 'Piruinha', bicheiro da antiga cúpula do Rio de Janeiro, vai a júri popular por homicídio qualificado, no Rio de Janeiro. A audiência está marcada para o início da tarde desta terça-feira (9) e o contraventor participa por videoconferência, por questões de saúde.



O bicheiro está em prisão domiciliar desde o ano passado, quando foi internado após sofrer uma fratura no fêmur ao cair no banheiro do presídio.

Piruinha foi preso em 2022 acusado da morte do comerciante de carros Natalino José do Nascimento Espínola, o 'Neto', em julho de 2021. A vítima foi executada a tiros mediante emboscada, enquanto se dirigia a pé para a loja de veículos que tinha na Estrada Intendente Magalhães, na Zona Norte do Rio.



De acordo com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) o bicheiro e o policial militar Jeckson Lima Pereira, conhecido como 'Jeck', estariam envolvidos no crime, assim como a filha de Piruinha, Monalliza Neves Escafura. As investigações apontam que Jeck, que fazia segurança pessoal de Piruinha, efetuou os disparos que causaram a morte de Neto, porque a vítima não teria pago uma dívida em dinheiro ao contraventor.

Sobre Piruinha

O mais velho integrante com vida da antiga cúpula do jogo do bicho no Rio de Janeiro, Piruinha exerce, há décadas, o domínio dos pontos de anotações em diversas regiões da cidade, em especial nos bairros de Madureira, Abolição, Cascadura, Maria da Graça, Piedade e Inhaúma.

O bicheiro ainda arrenda outras áreas para exploração de jogos de azar para outros contraventores, dentre elas as divisas com os bairros de Cascadura, Piedade, Pilares, Abolição, Quintino, Campinho e a divisa com a Praça Seca.