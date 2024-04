Jogador do Flamengo tem carro roubado após deixar o Maracanã

O jogador Matheus Gonçalves foi vítima de roubo na noite deste domingo (7). Segundo o meia-atacante do Flamengo, na saída do Maracanã após conquistar o título do Campeonato Carioca em cima do Nova Iguaçu, ele teve seu veículo, celular, medalha do título e uma bolsa roubados por criminosos. Carro e pertences foram recuperados horas depois.

“RAPAZIADA!!! ACABEI DE SER ROUBADO!!! Levaram meu carro, meus celulares, bolsa, TUDO!!! Descendo o morro da mangueira! Qualquer coisa vocês me falam!! Colocaram fuzil na minha cara e da minha família. Minha irmã está arrasada. Não desejo isso para ninguém. Pior cena da minha vida", disse o jogador nas redes sociais.

Carro recuperado

Horas após o crime, Matheus Gonçalves publicou uma mensagem nas redes sociais para avisar que está com seus pertences novamente: "Tudo recuperado! Obrigado a tudo e todos de verdade! Todos bem! Agradecer pelo livramento e seguir! Estamos juntos!", comemorou o atleta.

A Polícia Militar informou que não foi acionada para esta ocorrência.