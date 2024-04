Foragido por tráfico é preso no Centro de Niterói

Um foragido da Justiça, de 34 anos, foi encontrado e preso por policiais militares na manhã desta segunda-feira (08), em Niterói. Acusado de envolvimento com o tráfico de drogas no município, o homem foi flagrado pelos agentes enquanto mexia no hidrômetro de um imóvel em uma das principais vias de acesso ao Centro da cidade.

Segundo agentes do Segurança Presente, uma equipe da Operação estava em patrulhamento de rotina na Avenida Jansen de Melo quando viu, na altura do número 208, um homem em atitude suspeita mexendo em hidrômetro. Os policiais decidiram abordá-lo e, após checar a identidade do indivíduo, descobriram as acusações por tráfico e associação ao tráfico contra ele, além do mandado de prisão em aberto.

Os agentes levaram o suspeito para a 76ª DP (Niterói), que registrou o caso. O homem permanece detido na unidade e deve ser encaminhado , em breve, para uma unidade do sistema prisional, onde deve fica à disposição da Justiça.