Queda de árvore interrompe o trânsito no Ingá, em Niterói

Uma árvore caiu, no final da madrugada desta segunda-feira (8), na Rua São João, no Ingá, em Niterói, que ficou interditada nos dois sentidos. O desvio está sendo realizado pelas Ruas Tiradentes e Fagundes Varela. Operadores da NitTrans estão orientando o trânsito no local.

Trânsito foi desviado | Foto: Layla Mussi

Segundo moradores, um poste da Enel também pegou fogo na via. Operadores da companhia já estão no local.

Bombeiros, Enel, NitTrans e Seconser estão no local | Foto: Layla Mussi

Motorista que vem da Zona Sul, em direção ao Centro da cidade, relatam que o congestionamento chega a uma hora.