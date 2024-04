Suspeitos de roubo são presos após perseguição e batida contra poste em Maricá

Três homens foram presos após perseguição na madrugada desta segunda-feira (08), em Itaipuaçu, Maricá. Segundo a Polícia Militar, eles receberam a informação que um veículo suspeito, modelo Tracker, estaria no interior do Condomínio Minha Casa Minha Vida de Itaipuaçu. Ao consultar a placa, os agentes descobriram que a era falsa e o veículo constava como produto de roubo.

Os militares seguiram para o local e na Avenida Carlos Mariguela avistou o veículo e deu ordem de parada. Os suspeitos então empreenderam fuga entrando na Rua Um.

Os agentes solicitaram reforços e fizeram um cerco. Já na Avenida Dois, os criminosos perderam o controle da direção e colidiram com um poste.



No veículo foram encontrados três suspeitos. Com eles, a polícia apreendeu um revólver calibre 38, com 6 munições intactas, com numeração da marca Taurus.

Dois homens ficaram feridos e precisaram de socorro médico | Foto: Divulgação

Dois suspeitos ficaram feridos com a batida e precisaram ser levados para o Hospital Che Guevara. Ainda não há informações sobre o estado de saúde.

O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói). Segundo dados da polícia, dois suspeitos já contabilizavam anotações criminais.