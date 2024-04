Candidatos são presos durante prova de concurso para PM do Rio

Nove candidatos do concurso de soldado da Polícia Militar do Rio foram presos neste domingo (7) durante a aplicação da prova. Todos eram considerados foragidos da Justiça.

Os acusados tinham mandados de prisão por diferentes crimes. Entre eles estava, inclusive, um homem acusado de cometer um homicídio em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, em 2016.

Leia também:

Guarda Municipal flagra homem violando sepultura em São Gonçalo

Jogador do Flamengo tem carro roubado após deixar o Maracanã

Em nota, a PM afirmou que agentes da Subsecretaria de Inteligência (SSI) realizaram uma operação em conjunto com a Diretoria de Recrutamento e Seleção de Pessoal (DRSP) e com os Batalhões das Áreas para cumprir os mandados. Todos os candidatos foram conduzidos para delegacias após o término da prova. Os nomes não foram divulgados.

Primeira prova cancelada

O Governador Cláudio Castro determinou que a primeira etapa do concurso da Polícia Militar - a prova objetiva -, realizada em agosto, fosse cancelada. Uma sindicância e um processo administrativo foram abertos para apurar as falhas durante a realização da prova. O Ibade - Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo -, responsável pelo concurso, foi notificado ontem.



"Contratamos uma empresa para realizar um concurso e o que vimos no último fim de semana é inadmissível. Diante do que foi amplamente mostrado nas redes sociais, e em respeito aos candidatos que agiram corretamente, não me resta outra alternativa que não seja cancelar a prova objetiva", disse o Governador na ocasião.

Cláudio Castro destacou o grande número de inscritos para o concurso da Polícia Militar - o maior da história. No total, 119.541 candidatos se inscreveram para disputar 2 mil vagas.