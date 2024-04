Guarda Municipal flagra homem violando sepultura em São Gonçalo

Agentes da Guarda Municipal de São Gonçalo surpreenderam, na manhã do último sábado (06), um homem violando uma sepultura no Cemitério de São Gonçalo, no Centro. O rapaz quebrou uma sepultura, abriu o caixão e ia retirar um crânio. Ele foi levado para a 72ª DP (Centro).

Os guardas municipais foram acionados para a ocorrência após duas mulheres presenciarem o homem em atitude suspeita em uma das sepulturas do Cemitério São Gonçalo. Na primeira vez que chegaram ao local, o autor não foi encontrado.

Mais tarde, na segunda tentativa de localizar o rapaz após as testemunhas retornarem avisando do fato, os guardas conseguiram flagrar o indivíduo na hora em que se debruçava em uma sepultura tentando retirar o crânio.

Sespeito está à disposição da Justiça. | Foto: Divulgação

Ele foi levado para a 72ª DP (Centro), onde o caso foi registrado como violação de sepultura. E depois foi levado para a 73ª DP (Neves), onde ficou custodiado à disposição da Justiça.