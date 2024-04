São Gonçalo retoma aulas nesta segunda-feira (7)

A Secretaria de Educação da Prefeitura de São Gonçalo informa que, com a volta do abastecimento de água no município, as escolas municipais retomarão o funcionamento normal nesta segunda-feira (8).

As unidades que ainda não tiveram o abastecimento normalizado estão recebendo água por meio de caminhão-pipa, neste domingo (7), para que as aulas sejam retomadas.