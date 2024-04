Mãe e filho são presos em SG por envolvimento em roubo à residência

Delegacia de Itaboraí efetuou as prisões - Foto: Divulgação

Delegacia de Itaboraí efetuou as prisões - Foto: Divulgação

Agentes da 71ª DP (Itaboraí) prenderam, nesta quarta-feira (03/04), mãe e filho acusados de roubo. Eles foram detidos na localidade de Marambaia, em São Gonçalo, após informações de inteligência e monitoramento.

De acordo com as investigações, em agosto de 2021, os dois participaram de um assalto a uma residência no bairro Camboinhas, em Niterói. Contra eles foram cumpridos mandados de prisão preventiva por roubo majorado.