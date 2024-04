Imagens de câmeras de segurança mostram últimos momentos de diarista com vida

Último registro da diarista com vida aconteceu às 5h23 do dia 10 de março - Foto: Reprodução

Último registro da diarista com vida aconteceu às 5h23 do dia 10 de março - Foto: Reprodução

Os últimos momentos da diarista Vera Maria de Sousa Gomes, de 64 anos, foram registrados por câmeras de segurança. As imagens são da manhã do dia 10 de março, quando as câmeras flagraram Vera descendo a rua em que morava no Fonseca, em Niterói.

Às 5h23, a vítima é vista caminhando sozinha pela Rua Walter Muniz Machado. Cerca de 30 segundos depois, ainda às 5h23, o acusado pelo assassinato, Raphael de Andrade Caldas, foi flagrado saindo de um prédio. Ele era vizinho de Vera.





Raphael foi para a mesma direção que a diarista, porém ele teria "cortado caminho" através de um matagal. Às 5h24m12s, é possível ver o suspeito entrando no terreno baldio.

Quase uma hora depois, às 6h21m13s, uma câmera de um outro prédio, localizado na Avenida Professor João Brasil, a cerca de 450 metros do condomínio de onde o acusado saiu, gravou Raphael caminhando sozinho e segurando a camisa que estava vestindo anteriormente. Ele atravessa a via e segue andando sem companhia.





A partir deste momento, nenhuma outra câmera da região registrou imagens de Vera. Ela não foi mais vista. A polícia acredita que ela foi morta no intervalo de tempo das duas gravações, no meio do caminho entre os dois pontos, que seria a Rua Capitão Dalvo Rabello Sampaio, onde o corpo da diarista foi encontrado.

Raphael de Andrade Caldas foi preso em Maricá, nesta quinta-feira (4), e foi levado para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG).