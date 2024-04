Suspeito da morte de diarista é preso em Maricá

O acusado era é vizinho de Vera, que morava no Fonseca - Foto: Reprodução/ TV Globo

Já está preso o homem suspeito de matar a diarista Vera Maria de Sousa Gomes, de 64 anos. O acusado era é vizinho de Vera, que morava no Fonseca. Raphael de Andrade Caldas foi preso em Maricá.

Doméstica saiu para trabalhar em imóvel no Ingá, mas não chegou a aparecer no trabalho | Foto: Divulgação

Segundo a investigação da Delegacia de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo, imagens registradas por câmeras de segurança mostram Raphael seguindo Vera. Ele entra no terreno baldio e fica lá por cerca de meia hora, até aparecer em outra rua. Ness intervalo, de acordo com as investigações, Raphael matou Vera.

Terreno onde Vera foi encontrada | Foto: Divulgação

Em entrevista ao G1, o delegado Willians Batista afirmou: “Essa análise das câmeras de segurança também mostrou que o Raphael seguiu a vítima visualmente atentando e olhando para o lado para ver se havia mais alguma pessoa naquela região. Após iniciar essa diligência de seguir a Dona Vera, ele acessa um terreno baldio, onde ele naturalmente encontrou com ela um pouco mais à frente, e ela não é mais vista em nenhuma câmera de segurança. Raphael foi flagrado numa câmera que ele demoraria cerca de 5 minutos ou menos pra aparecer. Nesse caso, com ela ele demorou mais de 30 minutos. Tudo isso serviu como fundamento para que nós pedíssemos a prisão temporária dele”, revelou o delegado ao portal.

Raphael é usuário de drogas e tem diversas anotações criminais.