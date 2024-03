Diarista desaparecida é encontrada morta perto da casa onde morava, em Niterói

Doméstica saiu para trabalhar em imóvel no Ingá, mas não chegou a aparecer no trabalho - Foto: Divulgação/Acervo pessoal

Doméstica saiu para trabalhar em imóvel no Ingá, mas não chegou a aparecer no trabalho - Foto: Divulgação/Acervo pessoal

Quinze dias desaparecida depois de sair de sua casa, no Fonseca, em Niterói, para trabalhar na Zona Sul da cidade, no Ingá, a diarista Vera Maria de Souza Gomes, de 64 anos, foi encontrada morta nesta segunda. Nas redes, a suspeita de feminicídio foi levantada.

A polícia civil confirmou o encontro do corpo e destacou que "as diligências estão em andamento" para esclarecer o caso. Seu corpo foi encontrado no mesmo bairro ondr morava, na Rua Dalvo Rebelo Sampaio, perto de sua casa, na tarde dessa segunda-feira (25).

Familiares relataram que, no dia 10 de março, Vera saiu da sua casa no Fonseca com destino ao Ingá. No entanto, não chegou ao local. Ao perceber a ausência da mulher, a família ligou para os patrões dela e descobriram que a diarista não chegou ao trabalho naquele dia.

Em nota, a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), confirmou que o corpo de Vera foi encontrado nesta segunda. Acrescentando que "a perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime".