Corpo de diarista encontrada morta será sepultado em Campos nesta terça

Sepultamento do corpo de Vera acontecerá no Cemitério de São Sebastião de Campos - Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

O corpo da diarista Vera Maria de Souza Gomes, encontrada morta aos 64 anos nesta segunda (25) no bairro do Fonseca, em Niterói, será enterrado nesta terça-feira (26) em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O sepultamento ocorre às 17h no Cemitério de São Sebastião de Campos.

Vera ficou cerca de 15 dias desaparecida depois de sair de sua casa, no dia 10 de março, no Fonseca, para trabalhar na Zona Sul da cidade, no Ingá. Seu corpo foi encontrado nesta segunda na Rua Capitão Dalvo Rabello Sampaio, a menos de 500 metros de onde ela morava.

Local onde o corpo foi encontrado | Foto: Layla Mussi

Em nota, a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG), informou que "a perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para apurar a autoria e a motivação do crime".