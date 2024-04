Polícia Civil prende mulher acusada de roubar e matar motorista de aplicativo

Policiais civis da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) prenderam, nesta quarta-feira (03/04), uma mulher acusada do latrocínio - roubo seguido de morte - de Marcelo Cordeiro Oliveira, de 60 anos. O namorado da autora é considerado foragido e está sendo procurado.

A vítima era motorista de aplicativo e foi morta no dia 25 de janeiro deste ano. O corpo foi localizado em um valão em Rio das Pedras, Zona Oeste da capital. Segundo as investigações, a autora estava acompanhada do namorado na noite do crime. O casal solicitou uma corrida por meio de um aplicativo e durante a viagem agrediu o motorista para obter senhas e roubar dinheiro da conta bancária dele. Em seguida, os criminosos asfixiaram e mataram Marcelo.

Leia também:



Corpo de motorista é encontrado em Valão na Zona Oeste do Rio

Moradores do Boaçu sofrem com cobrança indevida de esgoto

Marcelo Cordeiro Oliveira, de 60 anos | Foto: Divulgação





Ainda de acordo com as investigações, após abandonarem o corpo, os autores permaneceram com o veículo da vítima até o dia seguinte.