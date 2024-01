Corpo de motorista é encontrado em Valão na Zona Oeste do Rio - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O corpo de um idoso foi encontrado, nesta quinta-feira (25), boiando em um rio na Avenida Engenheiro Souza Filho, no sentido Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio.

O homem foi identificado como Marcelo Cordeiro Oliveira, de 60 anos. A sobrinha da vítima escreveu nas redes sociais "Meu tio foi mais uma vítima da violência do estado do Rio".

De acordo com a Polícia Militar, ainda não se sabe a autoria nem qual foi a motivação do crime. Agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) isolaram a área e acionaram a polícia para realizar a perícia.

A Delegacia de Homicídios da Capital segue investigando o caso.