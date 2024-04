Polícia combate grupo especializado de roubos de carros em Niterói

O Disque Denúncia divulgou, nesta terça-feira (02), um cartaz para ajudar no inquérito da 77ª DP (Icaraí), a fim de obter informações que levem à localização e prisão do acusado e foragido da Justiça, Marcos Vinicius de Andrade Lima Leandro, vulgo Marquinhos, de 25 anos.



Na companhia de mais dois criminosos já presos - Pierre Ramos Magno e Paulo Henrique Dornelles Marinho, o Paulinho - Marcos Vinicius teria participado de quatro roubos de veículos na circunscrição da 77ª DP. Horas após os roubos, eles foram prontamente identificados como autores dos crimes.



Nesta terça (02), após conclusão das investigações, foi deflagrada uma operação da 77ª DP, com apoio de outras unidades da Polícia Civil e da CORE, nas comunidades do Sabão e Boa Vista, em São Lourenço, em Niterói, com intenção de prender o acusado, único integrante da quadrilha ainda em liberdade, entretanto, ele não foi localizado.

Contra ele consta um Mandado de Prisão, expedido pela 4ª Vara Criminal de Niterói, pelo crime de Roubo Majorado.

Denuncie a localização de Marcos Vinicius de Andrade, de forma anônima, ao Disque Denúncia:



Central de atendimento: (021) - 2253 1177 ou 0300-253-1177



WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.