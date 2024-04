É oficial: Roberto Carlos vem a Niterói no próximo dia 27

O cantor Roberto Carlos confirmou, através de um story publicado em seu Instagram nesta terça-feira (2), que virá a Niterói em abril para realização de um show, no Complexo Esportivo Caio Martins.



Os ingressos para show, que acontece no próximo dia 27, começam a ser vendidos nesta quarta-feira (3), a partir das 12h, no site da Eventim. Já na quinta-feira (4), os ingressos também poderão ser comprados na bilheteria do ginásio esportivo, localizado na Rua Presidente Backer, s/n, Icaraí. O atendimento presencial será das 11h às 20h, de segunda à sexta-feira e de 13h às 20h aos sábados e domingos.

A apresentação do cantor será às 20h30, com abertura dos portões às 18h. O valor dos ingressos ainda não foi divulgado. Os organizadores do show do 'Rei' em Niterói começaram a divulgar para a imprensa informações sobre o evento em setembro do ano passado, com o planejamento inicial de realizar a apresentação no Estádio Caio Martins, que é um anexo do Complexo Esportivo, onde estão o ginásio e o Parque Aquático. A idéia seria realizar o show no fim de 2023, mas como a agenda de shows do 'Rei' não permitiu, foi anunciado, no fim do ano, que o evento seria nos primeiros meses de 2024.

Para quem não sabe, Roberto Carlos tem um carinho especial por Niterói, porque foi como morador da cidade que ele conseguiu 'decolar' no mundo artístico ao se aproximar dos 'holofotes' da MPB, e principais produtores fonográficos do país, no Rio de Janeiro. Antes de conhecer o estrelato, no início da década de 60, ele, que é natural de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, morou na casa de parentes e estudou no Colégio Brasil, no Fonseca, Zona Norte da antiga capital fluminense, em meados dos anos 50.