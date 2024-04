PM do Rio prende um dos traficantes mais procurados da Paraíba

Um dos traficantes mais procurados da Paraíba foi preso, nesta terça-feira (2), pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, Aguinaldo Martiliano da Silva Júnior, conhecido como 'Júnior Galego', de 28 anos, é um dos chefes da facção criminosa "Estados Unidos".

O criminoso estava foragido pelo crime de homicídio. Ele foi encontrado em casa, na Rua João Luso, em Realengo, Zona Oeste do Rio, por policiais do 14º BPM (Bangu), com informações do Disque Denúncia.

Júnior Galego está inserido no Site dos Procurados da Paraíba, como um dos principais criminosos do estado.



Segundo o Disque Denúncia, ele está envolvido em diversos homicídios por disputas territoriais entre facções rivais no Nordeste.

As organizações criminosas que se autointitulam "Estados Unidos" e "Okaida ou OKD", que nasceram a partir de 2004, disputam o comando do narcotráfico na Paraíba e tensionam o sistema penitenciário. Os dois grupos surgiram nas prisões paraibanas e vivem em constante confronto dentro e fora dos presídios.

Ele foi levado a 33ª DP (Realengo), onde foi cumprido o mandado e, posteriormente, foi encaminhado a uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça do Estado da Paraíba.