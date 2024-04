Estudante é agredido a pedradas em colégio no Rio

Um adolescente de 13 anos foi agredido a pedradas por uma colega de classe durante uma briga na Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) de Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio. A briga foi registrada por outras alunos da unidade; um trecho do vídeo que circula nas redes sociais mostra o menino, com o rosto ensanguentado, sendo acudido por colegas. Confira:







Reprodução/Redes Sociais

Autor: Reprodução/Redes Sociais | Descrição:

Leia também:

➢ Casal é preso por furto de chocolate em Niterói

➢ Adolescente é baleado a caminho de escola em São Gonçalo

O episódio aconteceu no último dia 25. Segundo testemunhas, a briga aconteceu por conta de um desentendimento em uma partida de vôlei. A adolescente acusada de cometer as agressões teria sido atingida por uma bolada e, por conta disso, teria ido reclamar com os colegas que participavam do jogo. Durante a discussão, ela teria pego uma pedra e golpeado o jovem no rosto várias vezes.

A família alega que não haviam monitores supervisionando o local na hora da briga. O menino foi socorrido por colegas, que acionaram os monitores. Ele foi levado para a UPA de Marechal Hermes e, de lá, para o Hospital Pasteur, no Méier. Segundo a família, ele levou algumas suturas na cabeça e não precisou ser internado.

Em nota, a Faetec informou que a aluna acusada pela agressão foi transferida para outra unidade e que tanto o Serviço Social da instituição como o Conselho Tutelar da região foram acionados para acompanhar o caso. "A escola vem trabalhando o tema a respeito nas relações humanas por meio de atividades pedagógicas, como a realização de rodas de conversas com alunos e confecção de cartazes, reforçando sempre as condutas de respeito e a inclusão", afirmou, em nota.