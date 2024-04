Três suspeitos são presos após tiroteio no Galo Branco

Três jovens, acusados de envolvimento com o tráfico de drogas no Galo Branco, em São Gonçalo, foram presos após uma troca de tiros com policiais no bairro durante a manhã desta terça-feira (02). De acordo com a Polícia Militar, outros suspeitos teriam fugido após o tiroteio. Uma carga de drogas foi apreendida com eles.

O confronto aconteceu na região conhecida como "Comunidade do Malafaia". Agentes do 7° BPM (São Gonçalo) estiveram no local para retirar barricadas colocadas por grupos criminosos em algumas vias do Galo Branco. Durante a ação, a equipe teria sido alvejada por um grupo de cinco homens, que teriam se escondido em uma área da mata.

Os agentes revidaram os disparos e iniciaram o cerco no local para tentar capturar o grupo, segundo a PM. Dois dos suspeitos conseguiram escapar. Outros três jovens - de 25, 22 e 19 anos - acabaram capturados pelos policiais, que encontraram, com eles, uma farta carga de drogas e dois aparelhos de rádio transmissão, supostamente usado para comunicação entre criminosos. Todo o material foi apreendido e será levado, junto dos três suspeitos, para a delegacia. A ocorrência está em andamento.