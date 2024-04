Mulher é baleada durante perseguição policial na Tijuca

Uma mulher foi baleada, na tarde desta terça-feira (2), na rua Moraes e Silva, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Segundo as primeiras informações, no local houve uma perseguição com tiros de policiais à uma moto e nesse momento ela teria sido atingida.

O Quartel Central do Corpo de Bombeiros foi acionado às 14h01 para atender a vítima. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dela.

De acordo com relatos de testemunhas, muitos tiros foram disparados e, durante a perseguição, ao menos três carros foram danificados.