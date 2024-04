Casal é preso por furto de chocolate em Niterói

Um casal foi preso e um adolescente apreendido suspeitos de furto de chocolate em Niterói. O primeiro caso aconteceu na Rua Santa Rosa, no bairro de mesmo nome.

Segundo informações, policiais militares da Operação Segurança Presente em Niterói foram acionados para a loja Casa e Vídeo onde estava acontecendo um furto.

De imediato a equipe reforçou o patrulhamento nas ruas adjacentes e conseguiu capturar um homem, de 40 anos, com características do suspeito. Com ele, foram encontradas três barras de chocolate.

No mesmo instante, os agentes receberam a informação que uma mulher, de 42, foi contida por funcionários do estabelecimento com 14 embalagens de chocolate.

Diante dos fatos narrados, a dupla foi levada à 76ª DP (Centro) onde acabaram presos.

Icaraí

Também na tarde desta segunda-feira (1º), um adolescente foi apreendido em uma loja na Rua Gavião Peixoto, em Icaraí.

Furto Icaraí | Foto: Divulgação

Policiais militares da Operação Segurança Presente em Niterói foram informados que a Lojas Americanas haviam sido furtada e que o suspeito estaria detido no local.

Chegando ao endereço, os agentes descobriram se tratar de um menor, 16 anos, que acabou confessando o crime. Levado à 77ª DP (Icaraí), ele foi liberado após presença do Conselho Tutelar e sob os cuidados de um responsável. O menor responderá por fato análogo a furto qualificado.