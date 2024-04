Segurança Presente prende acusado de sequestro em SG

Policiais do sistema Segurança Presente prenderam, nesta segunda-feira (1), um homem com mandado de prisão em aberto pelos crimes de Sequestro, Cárcere Privado, e Associação ao Tráfico de Drogas, na Rua Domingos Damasceno Duarte com Rua Alfredo Backer, em Trindade, São Gonçalo. O preso é Edgard Pereira da Silva, o Edgar da Balança, apontado pela polícia como um dos homens de confiança de Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, principal liderança da venda de drogas no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo.



A prisão - Durante o patrulhamento, os Agentes do São Gonçalo Presente observaram uma motocicleta com dois homens em atitude suspeita. Após a abordagem, nada de irregular foi encontrado, mas ao checarem a identidade de Edgard, que estava na garupa da moto, descobriram o mandado de prisão em aberto.



Segundo a polícia e informações do Disque-Denúncia/RJ, Edgar da Balança é apontado como um dos líderes do tráfico de drogas na região da Balança, uma das oito comunidades que compões o Complexo do Salgueiro. Ele foi condenado em 2019 por Sequestro e Cárcere Privado, além de Associação para o Tráfico de Drogas, por manter uma vítima em cativeiro com o intuito de submetê-la ao "Tribunal do Crime". Segundo informações da polícia, o os crimes de sequestro e cárcere privado foram cometidos no Salgueiro.



Edgar foi caso levado à 73ª DP (Neves), onde foi cumprido o mandado de prisão em aberto.

