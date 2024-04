Adolescente é baleado a caminho de escola em São Gonçalo

Material escolar estava no bolso do estudante - Foto: Layla Mussi

Um adolescente, de 17 anos, foi baleado nas costas, na manhã desta segunda-feira (01), no Jardim Catarina, em São Gonçalo. De acordo com familiares, ele estava indo fazer uma prova na escola onde estuda, um Ciep da região , quando foi atingido por um tiro. O jovem foi socorrido por um vizinho e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Segundo a família, ele está consciente e de acordo com avaliação inicial dos médicos, não deve voltar a andar.

"O médico falou para ele que as pernas dele pararam de funcionar. Que elas desligaram Mas, pelo menos ele está vivo", afirmou a mãe dele à reportagem de O SÃO GONÇALO.

"O que ele contou foi que ele estava indo para a escola. Hoje ele tinha uma prova, quando viu os homens, ele tentou correr, e sentiu as costas queimando. Aí, ele falou que se arrastou até atrás de um caminhão e ficou escondido, até que uma pessoa o socorreu", contou a mãe do jovem.

O adolescente, segundo a família, sonhava em servir a Marinha do Brasil.

Um menino bom. Calmo, não é de ir pra rua. Estava na casa da namorada ontem e hoje acordou cedo para ir para escola. Antes ele não tivesse ido", lamentou a mãe do adolescente.

O menino, ainda conforme a família, afirma que quem efetuou o disparo contra ele foi um policial militar. No entanto, a Polícia Militar informou que não havia operação policial no local e que o Grupamento de Ações Táticas (GAT) da unidade estava atuando na comunidade da Dita, no Jóquei.

"Ele só estava com o material para fazer a prova no bolso. Ele ainda me questionou que se tivesse de mochila isso não teria acontecido. Acabaram com a vida do meu filho. Acabaram com os sonhos dele. Meu filho não vai mais andar", finalizou a mãe do jovem.

Em nota, a PM respondeu; " A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, nesta segunda-feira (01/04),policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para verificar a entrada de um ferido por disparos de arma de fogo no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT). O comando da unidade informou que não havia operação policial nas proximidades. A ocorrência foi registrada na 74ª DP".