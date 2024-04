Botafogo não chega a acordo por Artur Jorge, que seguirá no Braga

As negociações com o Braga não chegaram a um ponto financeiro comum, e foram encerradas - Foto: Divulgação

O jornal português Record informou, nesta segunda-feira (1), que Artur Jorge não será o novo técnico do Botafogo. Segundo a publicação, as negociações com o Braga, atual clube do treinador, não chegaram a um ponto financeiro comum, e foram encerradas.

António Salvador, presidente do Braga, teria estipulado um valor a ser pago pelo alvinegro para ter Artur Jorge de imediato, mas John Textor, dono da SAF do Botafogo, não teria concordado com a quantia.

Ainda de acordo com o Record, o clube português deu a negociação por encerrada e vai manter Artur Jorge no comando da equipe. O contrato dele vai até junho de 2025.

No último domingo (31), Artur Jorge deu uma entrevista coletiva e despistou sobre o possível acerto com o Botafogo ao dizer que 'sua realidade era o Braga', já que estava na preparação da partida contra o Portimonense, fora de casa, nesta segunda-feira (1) pela 27ª rodada do Campeonato Português.



"Sei de tudo que está acontecendo em relação ao meu futuro imediato, mas por respeito devo dizer que a minha serenidade está igual e o foco está em Portimão. A minha realidade neste momento é o Braga, fazer o jogo em Portimão e ganhá-lo, para depois falarmos sobre o meu futuro. Nesta altura vocês têm muitas informações, mas agora a minha realidade é o Braga e não desviar a minha atenção e a dos jogadores para podermos ter o que queremos. Depois do jogo, falaremos do que quer que seja, nesse momento não me parece importante", disse o técnico.

Enquanto isso, o clube carioca, que irá realizar sua estreia na fase de grupos da Libertadores contra o Junior Barranquilla-COL, nesta quarta-feira (3), às 19h, segue sem contratar um treinador.