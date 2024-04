Homem armado é capturado pela Polícia na Niterói-Manilha

Um homem foi preso por porte ilegal de arma em Itaboraí durante o último final de semana. Agentes da Polícia Militar capturaram um suspeito - cuja identidade não foi divulgada - armado com uma pistola e uma faca, nas margens da BR-101, a Rodovia Niterói-Manilha, na noite do último sábado (30).

Leia também:

➢ Adolescente é baleado a caminho de escola em São Gonçalo

➢ Acusado de matar ex-namorada e amigo dela é preso em Maricá; vídeo

O acusado portava dois carregadores de munição para a pistola, do tipo glock com calibre .45. Ele foi abordado por policiais do 35° BPM (Itaboraí) que patrulhavam a região. Tanto o suspeito como o material apreendido foram levados para a Delegacia da cidade, a 71ª DP, no Centro de Itaboraí.