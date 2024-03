Acusado de matar ex-namorada e amigo dela é preso em Maricá; vídeo

Um homem acusado de ter assassinado a ex-namorada a facadas e um amigo dela, durante a madrugada deste sábado (30), em Maricá, foi preso nesta tarde (30), na mesma cidade. O suspeito era considerado foragido.



De acordo com informações iniciais, o acusado teria sido detido em uma residencia localizada na Rua 86, no bairro de Cordeirinho, em Maricá, após policiais militares serem acionados a partir do Disque Denúncia. Ele teria sido conduzido para a 82ª DP (Maricá) e, mais tarde, levado para a Divisão de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG), que investiga o crime.

O caso teria ocorrido quando as vítimas, que estavam em uma festa de rua, na comunidade Saco das Flores, no Centro de Maricá, teriam sido abordadas pelo ex-namorado da jovem assassinada. Ele teria se aproximado e desferido diversas facadas contra ela. Um amigo que tentou defendê-la também foi morto pelo acusado.

Após cometer os crimes, o criminoso fugiu do local. As vítimas chegaram a ser socorridas, mas não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital.

