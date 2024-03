Idosa é baleada no Apolo, em São Gonçalo

Uma idosa de 75 anos deu entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), na madrugada deste sábado (30), após ter sido baleada no bairro do Apolo, em São Gonçalo.

De acordo com a Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar, policiais militares do 7° BPM (São Gonçalo) foram acionados para checar a entrada da vítima de arma de fogo na unidade estadual de saúde localizada no Colubandê, fato que foi constatado pelos agentes.

A vítima chegou até o hospital por meios próprios e não há informações sobre seu estado de saúde. A ocorrência foi encaminhada para a 74ª DP (Alcântara).