Exclusivo - Homem mata ex-namorada e amigo dela a facadas em Maricá

Mais uma mulher foi vítima de feminicídio em Maricá. Dessa vez, além de matar a ex-namorada a facadas, o autor também matou o amigo da jovem, que tentou defendê-la. O caso aconteceu durante a madrugada desse sábado (30).

De acordo com informações iniciais, as vítimas estavam em uma festa de rua, na comunidade Saco das Flores, no Centro de Maricá, quando o autor, ex-namorado da jovem, se aproximou e desferiu diversas facadas contra ela.

Um amigo da jovem se aproximou para tentar defendê-la e também foi atingido pelas facadas.

Após cometer os crimes, o criminoso fugiu do local. As vítimas chegaram a ser socorridas, mas não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG) foram ao local, registraram o caso e iniciaram as investigações.

Quem tiver informações que ajudem a polícia a localizar o criminoso pode repassar através do Disque Denúncia (2253-1177). O anonimato é garantido.

Os corpos dos jovens foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói, de onde serão liberados para os sepultamentos.

