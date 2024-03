Homem que carregava maconha dentro de peixes é preso pela PF no Galeão

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante por agentes da Polícia Federal (PF) no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, por transportar 3,2 kg de maconha dentro de peixes congelados. O suspeito chegou ao Rio de Janeiro em um voo que saiu de Manaus, capital do Amazonas.

A droga foi encontrada pelos policiais no interior dos peixes que eram transportados em uma caixa de isopor pelo passageiro. Durante um teste, os agentes confirmaram que o material carregado era de fato maconha.

O acusado foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça. Ele responderá pelo crime de tráfico interestadual de drogas e pode pegar até 15 anos de prisão.