Trio é preso por roubo de encomendas em Cabo Frio

Um trio acusado de organizar um esquema de roubo de encomendas em Cabo Frio foi capturado nesta terça-feira (26), no bairro Braga, na Região dos Lagos. O grupo roubava e subornava entregadores para pegar encomendas feitas de forma fraudulenta pela internet, de acordo com a Polícia.

A denúncia foi feita por um dos entregadores abordados pelo grupo. Os homens teriam o costume de abordar entregadores, pegar a encomenda e fugir. Em algumas ocasiões, eles subornavam o entregador para evitar que ele marcasse como entregue mesmo com o roubo.

Com base na denúncia, policiais da 126ª DP (Cabo Frio) iniciaram as buscas e conseguiram capturar dois suspeitos em flagrante, fugindo de motocicleta com uma encomenda roubada. Eles confessaram o crime e indicaram que agiam a serviço de um terceiro suspeito, que recebia as encomendas interceptadas por eles.



Os agentes conseguiram localizar o terceiro suspeito, que também foi preso em flagrante. Os itens roubados pelo grupo foram apreendidos e levados, junto dos suspeitos, para a 126ª DP.