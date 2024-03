Homem com mandado de prisão por estupro é preso em Niterói

Um homem foi preso, nessa quinta-feira (28), suspeito de estuprar a filha. O acusado estava com um mandado de prisão em aberto e acabou sendo capturado na Rua Visconde do Rio Branco, no Centro, em Niterói.

Segundo policiais militares da Operação Segurança Presente de Niterói, ao tomar conhecimento, através do setor de inteligência, de que foragido da Justiça por estupro de vulnerável em Macaé, estava nas proximidades das barcas, os agentes seguiram para o local.

De acordo com os agentes, o homem abusava sexualmente de sua própria filha, desde os 8 anos de idade, onde foi relatado pela própria, já com 13 anos, no dia 17 de maio de 2014.

O criminoso, que não ofereceu resistência, foi conduzido à 76ª DP (Centro), onde permanece preso à disposição da Justiça.