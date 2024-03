Maricá promove Páscoa Encantada no Centro e em Itaipuaçu

A Prefeitura de Maricá promove de sexta-feira a domingo (entre os dias 29 e 31/03) uma série de atividades da Páscoa Encantada na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, e na Praça dos Gaviões, em Itaipuaçu. Os eventos, que ocorrem das 12h às 20h, terão brinquedos infláveis, futebol de sabão, giro radical, touro mecânico e Just Dance (Xbox Kinect).



As festas também contarão com animações infantis, personagens vivos, coelhos, além de pinturas, oficinas, colagens, gincanas e distribuição de pequenos brindes para as crianças presentes.

Serviço: Páscoa Encantada de Maricá



Data: sexta-feira (29/03), sábado (30/03) e domingo (31/03)

Locais: Praça Orlando de Barros Pimentel (Centro) e Praça dos Gaviões (Itaipuaçu)

Hora: das 12h às 20h