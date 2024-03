Motorista de aplicativo de Niterói é encontrado morto na Baixada

Um motorista de aplicativo e produtor cultural de 35 anos, que estava desaparecido desde o último sábado (23), foi encontrado morto em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, na tarde desta segunda-feira (25). Os suspeitos de terem cometido o crime foram presos.

De acordo com familiares da vítima, ele estava trabalhando quando sumiu. Rodrigo Sararolli Ouriques teria informado à família que estava retornando a Niterói, cidade onde morava, do Jardim Catarina, em São Gonçalo. Porém este foi o último contato e o motorista não foi mais visto.

Após receber denúncias, a Polícia Militar chegou até uma rua do bairro Taquara, em Caxias, onde o corpo do produtor cultural foi encontrado com marcas de espancamento. O carro da vítima, um Chevrolet Prisma, não estava no local.

Além de encontrar o corpo, a polícia também chegou até os suspeitos de terem assassinado o motorista de aplicativo. Eles foram presos e, com um deles, os agentes recuperaram o celular da vítima. Na delegacia, os acusados revelaram aos policiais onde o carro de Rodrigo estava escondido.

A principal linha de investigação trabalhada pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG) é de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte.