Casal é encontrado morto dentro de casa em Itaipu, Niterói

Até o final da manhã desta segunda-feira (25) os dois corpos ainda estavam no IML - Foto: Divulgação

Mais um caso de feminicídio pode ter acontecido em Niterói neste domingo (24). Um casal foi encontrado morto dentro de casa, em Itaipu, Região Oceânica de Niterói, e a polícia trabalha com a versão de que o homem matou a companheira e se matou em seguida.

O caso aconteceu na Rua Jornalista Mário Dutra e os corpos foram encontrados na manhã do último domingo. Por volta das 10h30, policiais Militares foram acionados e constataram as duas vítimas mortas à tiros.

Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo foram ao local e assumiram as investigações. Até o momento a Polícia Civil não comentou o caso.

Em nota, a assessoria de imprensa da PM informou que “informações preliminares apontam que o homem efetuou disparos contra a companheira, que não resistiu e em seguida, tirou a própria vida. No local, os militares apreenderam uma pistola Taurus, munições, carregadores, uma espingarda e três aparelhos de telefone celular”.

Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados. Familiares do homem foram ao Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói, mas preferiram não falar com a imprensa. Familiares da mulher assassinada não foram encontrados para comentar o crime.

Até o final da manhã desta segunda-feira (25) os dois corpos ainda estavam no IML.