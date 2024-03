Taxista é morto a tiros dentro do carro no Rio

Um taxista de 32 anos morreu após ser baleado dentro do próprio carro enquanto passava por uma via na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, durante a noite do último domingo (24). A apuração inicial indica que ele não foi vítima de bala perdida, mas alvejado por um suspeito ainda não identificado, que teria fugido logo após efetuar os disparos.

Não foi confirmado se o homem, que também trabalhava como mototáxi, estava em serviço no momento dos disparos. A Polícia Militar informou que não houve registro de operação ou tiroteios na região no horário do crime. Agentes do 17ºBPM (Ilha do Governador) foram acionados ao local, mas o homem já estava morto quando a equipe chegou lá, segundo a PM.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) também enviou uma equipe para realizar a perícia. O corpo do taxista foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e a DHC registrou a ocorrência. A autoria dos disparos e possíveis motivações para o crime ainda estão sendo investigados.