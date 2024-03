Preso por furto de bicicleta em Niterói

Um homem, de 24 anos, foi preso, na tarde deste domingo (24), após furtar uma bicicleta em Niterói.

A prisão aconteceu na Rua Joaquim Távora, em Icaraí. De acordo com o Programa Segurança Presente, eles receberam a informação do furto através de um aplicativo de mensagens e iniciaram as buscas ao suspeito.

O homem foi conduzido à 77ª DP (Icaraí), onde foi reconhecido pela vítima e autuado por furto. Ele já tinha uma anotação criminal por furto.