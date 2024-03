Mulher procurada por assaltos a imóveis é presa no Fonseca

Uma moradora de São Gonçalo, acusada de participar de um esquema de assalto a imóveis, foi presa neste sábado (23) por agentes da 72ª DP (Mutuá). Segundo os policiais civis de São Gonçalo, ela é acusada de integrar uma quadrilha que assalta residências anunciadas em sites de venda de imóveis.

A acusada foi encontrada no Fonseca, em Niterói. Alvo de um mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca da Capital do Rio, ela era investigada pela Delegacia no Mutuá por ter um endereço registrado na região atendida pela unidade policial. No entanto, segundo as investigações, a suspeita estava escondida na comunidade do Fallet - Fogueteiro, na capital.

Neste sábado (23), agentes da 72ª DP descobriram que a acusada estaria trabalhando em um salão de beleza no Fonseca, em Niterói. Uma equipe foi enviada ao local à paisana e conseguiu localizar a mulher, que foi levada para a delegacia em São Gonçalo. De lá, ela deve ser encaminhada para unidade do sistema prisional.