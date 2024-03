Polícia fecha bingos clandestinos na capital e interior do Rio

Em mais uma etapa da operação 'Sossega Leão', da Polícia Militar do Rio, com informações do Disque Denúncia (2253-1177), PMs de diferentes batalhões do Estado do Rio interditaram bingos clandestinos que estavam em pleno funcionamento no interior de estabelecimentos comerciais, em vários pontos do estado.



Ao todo, 567 máquinas do tipo caça-níquel e R$ 9,3 mil foram apreendidas entre os dias 28 de janeiro a 23 de março de 2024. Essas as operações tem como finalidade principal, coibir a prática ilegal de jogos de azar (cassinos/bingos clandestinos), contrabando de cigarros, jogo do bicho e jogos eletrônicos.

Locais das apreensões:



SSI/PMERJ – Rua Januário Barbosa – Taquara – 81 máquinas de caça-níqueis, R$ 2,4 mil, e 37 apostadores e um gerente do local, Avenida Dom Helder Câmara, Quintino, 45 cartelas de jogo de azar e R$ 1,2 mil.



BPCHOQUE – Avenida das Lagoas, Gardênia Azul, 11 máquinas de caça-níqueis e R$ 1,1 mil reais.

2ª DPJM – Rua Luiz Carlos da Conceição, 11 máquinas de caça-níqueis.

4ªDPJM – Avenida Presidente Roosevelt – Niterói – 60 máquinas de caça-níqueis, 16 apostadores e 02 funcionários.

5ªDPJM – Rua Paulo Bias dos Santos, São Luiz, Volta Redonda – 06 máquinas de caça-níqueis.

2º BPM – Rua São João Batista – Botafogo – 03 máquinas de caça-níqueis e Praia de Botafogo, Botafogo, 02 máquinas de caça-níqueis; Rua Visconde de Caravelas, Botafogo, 10 máquinas de caça-níqueis.

3º BPM – Rua Borja Reis, Engenho de Dentro – 11 máquinas de caça-níqueis, Rua Honório, Todos os Santos – 78 máquinas de caça-níqueis, R$ 4,1 mil e 02 máquinas de cartão.

4º BPM – Rua Sampaio Ferraz, Estácio, 08 máquinas de caça-níqueis.

6º BPM – Rua Barão de Ubá – Praça da Bandeira – 25 máquinas de caça-níqueis e R$ 150; SSI e 6ºBPM – Rua Conde Bonfim – Tijuca – 84 máquinas de caça-níqueis.

7º BPM – Rua Coronel Moreira César Centro, São Gonçalo – 03 máquinas de caça-níqueis.

9º BPM – Avenida Dom Helder Câmara, Quintino – 09 máquinas de caça-níqueis.

10º BPM – 01 caderno de anotação do jogo do bicho, R$ 70 reais, 08 pullei do jogo do bicho, 01 máquina apontar jogo do bicho.

15º BPM – Avenida Darcy Vargas, Gramacho, Duque de Caxias – 03 máquinas de caça-níqueis e Rua Luiz Carlos da Silva Aveiro, Jardim Vila Nova, Duque de Caxias, 06 máquinas de caça-níqueis.

16º BPM – Rua Capitão Cruz com Rua Juvêncio de Menezes, Cordovil, 06 máquinas de caça-níqueis; Rua Ligia – Ramos – 04 máquinas de caça-níqueis e Rua Parima, Parada de Lucas, 04 máquinas de caça-níqueis.

17º BPM – Estrada do Rio Jequiá – Pitangueiras – Ilha do Governador – 08 máquinas de caça-níqueis.

19º BPM – Rua República do Peru – Copacabana – 05 máquinas de caça-níqueis, 05 ficheiros e 05 placas e Rua Anita Garibaldi – 08 máquinas de caça-níqueis., 06 noteiros e R$ 150.

21º BPM – Avenida Presidente Castelo Branco, Parque Tietê, São de Meriti – 02 máquinas de caça-níqueis.

22º BPM e SSI – Avenida Paris – Bonsucesso – 19 máquinas de caça-níqueis, R$ 180 reais e 60 apostadores.

23º BPM – Rua Jornalista Costa Rego, São Conrado – 14 máquinas de caça-níqueis.

24º BPM – Avenida DR Pedro Jorge – Queimados – 03 máquinas de caça-níqueis.

27º BPM – Rua Leticia com Avenida Pilra, em Guaratiba, 06 máquinas de caça-níqueis.

30ºBPM – Rua Waldir Barbosa Moreira – Várzea – Teresópolis – 01 máquinas de caça-níqueis e R$ 40 reais.

31º BPM – Avenida das Américas, Barra da Tijuca – 25 máquinas de caça-níqueis, Avenida Alfredo Baltazar da Silveira, Barra da Tijuca, 40 máquinas de caça-níqueis.

34º BPM - Avenida José Ullman, Piabetá, Magé, 04 máquinas de caça-níqueis e Rua Fortaleza, Vila Carvalho, Magé, 03 máquinas de caça-níqueis.

35º BPM – Rua Joana Garcia de Almeida, Vila Cortes, Tanguá – 02 máquinas de caça-níqueis.

37º BPM – Rua Oby Loiola – Campo Alegre – Itatiaia - 03 máquinas de caça-níqueis.

Ação visa coibir os jogos ilegais | Foto: Divulgação/Disque Denúbcia

