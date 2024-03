Chuva provoca desabamento de imóvel em Santa Izabel, São Gonçalo

Defesa Civil do município foi acionada para 11 ocorrências relacionadas às chuvas - Foto: Julio Diniz/Prefeitura de São Gonçalo

Um imóvel em Santa Izabel, São Gonçalo, precisou ser interditado depois que parte dele desabou nesta sexta-feira (22). O acidente foi provocado pelo temporal na cidade, que segue em estágio de alerta por conta das chuvas em todo o estado. Não há registro de vítimas, segundo a Defesa Civil.

De acordo com a Prefeitura Municipal, a área da varanda do imóvel desabou e uma equipe da Defesa Civil precisou ser acionada. O órgão informou que, entre esta sexta (22) e sábado (23) já recebeu 11 acionamentos em diferentes bairros - um deles para retirada de morador acamado de local inundado pelas chuvas.

Apesar disso, em nenhum dos casos houve registro de feridos e as sirenes de alerta da cidade não precisaram ser acionadas. Em nota, a Prefeitura informou que as equipes da Defesa Civil municipal "seguem de prontidão e qualquer acionamento da população deve ser feito através do número 199".