Homem é preso acusado de aplicar 'Boa noite, Cinderela' em vítimas de Niterói e Rio

Policiais da 77ª DP (Icaraí) prenderam, na última quinta-feira (21), em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio, Marcelo Lossio Mandarino de Almeida. Segundo a polícia, ele é acusado de aplicar o golpe conhecido como “Boa noite, Cinderela” em vítimas de Niterói e Rio de Janeiro.

As investigações começaram em agosto do ano passado, quando uma pessoa procurou a delegacia de Niterói para registrar uma ocorrência de que havia sido vítima do acusado. Durante a apuração, os agentes descobriram que ele havia feito outras vítimas na capital.

O homem já era, inclusive, alvo de investigações abertas por outras delegacias e também já tinha sido preso pelo mesmo crime em São Paulo.



Ele foi localizado em uma casa, em Vargem Grande. Policiais encontraram no local diversas cartelas de medicamento ansiolítico e relógios, que podem ser de vítimas.