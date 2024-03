Suspeitos de golpe são presos em Niterói após se passarem por agentes de saúde

Quadrilha agia em call center no Centro de Niterói - Foto: Reprodução

Quadrilha agia em call center no Centro de Niterói - Foto: Reprodução

Um grupo acusado de aplicar golpes fingindo ser formado por agentes de saúde da Prefeitura do Rio foi preso no Centro de Niterói, nesta quinta-feira (21). Segundo investigações, os suspeitos se passavam por funcionários da Secretaria de Saúde da capital enquanto organizavam um esquema de golpes envolvendo empréstimos em Niterói.

A "base" da quadrilha ficava em um call center no Centro de Niterói. De lá, os suspeitos ligavam para pacientes de Clínicas da Família dizendo que uma equipe de saúde iria visitá-los para fazer o cadastro em um pedido de atendimento em uma unidade de saúde. Nessas visitas, os suspeitos iam uniformizados como Agentes de Saúde e pegavam dados pessoais das vítimas, que eram usados na realização de empréstimos consignados.

Leia também:

➢ Foragido da Justiça é preso pela PM em Niterói

➢ Motociclista se salvou ao pular de moto que foi esmagada em colisão na Alameda

O Setor de Inteligência da 79ª DP (Jurujuba) descobriu o ponto de encontro usado pelos suspeitos em Niterói e enviou uma equipe de policiais civis ao local nesta quinta (21). No local, cinco suspeitos foram presos em flagrante. Com eles, foram apreendidos uniformes e crachás falsos, além de cartões bancários, computadores e cadernos com dados pessoas das vítimas.