Professora é presa ao tentar entrar com drogas em presídio no Rio

Material apreendido com a professora durante revista - Foto: Divulgação

Uma professora do Colégio Estadual Mário Lago, localizado na Cadeia Pública Pedro Melo, no Complexo de Gericinó, foi presa, na última quinta-feira (21), ao tentar entrar com drogas na unidade prisional. Os entorpecentes estavam escondidos na roupa da mulher.

Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), ao passar pelo scanner corporal, os agentes identificaram erva seca e papéis de seda com a professora. Em uma sacola no carro da mulher, foi encontrado o restante dos entorpecentes.

Ao todo, a Seap apreendeu 740 gramas de cocaína, 1,2 kg de haxixe, 304 gramas de maconha, além de 139 comprimidos de um material ainda não identificado.



A professora informou que as drogas seriam entregues ao detento Bruno Carlos dos Santos, que revenderia os entorpecentes no presídio.

A mulher e o material foram encaminhados à 34ª DP (Bangu), onde a ocorrência foi registrada. O preso foi levado para uma cela isolada.

A Seap informou que um procedimento apuratório foi instaurado.