Presos traficantes do Rio Grande do Sul que viviam vida de luxo no Rio de Janeiro

Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), junto com policiais civis do Rio Grande do Sul, prenderam dois integrantes de uma organização criminosa que atua em Porto Alegre e no litoral norte gaúcho. Um deles era um traficante e o outro, responsável por lavar o dinheiro da quadrilha. Eles foram localizados nas Zonas Oeste e Sul do Rio de Janeiro.

A ação faz parte da "Operação El Patrón". Contra o traficante, havia um mandado de prisão por extorsão mediante sequestro, receptação e posse de arma de fogo. Ele foi localizado na praia do Recreio. As investigações apuraram que ele levava uma vida de luxo no Rio – com padrão de vida mensal entre R$ 50 e R$ 100 mil – financiada pelo tráfico.

Já o acusado de administrar um dos estabelecimentos comerciais que lavava o dinheiro da organização foi encontrado gerenciando a unidade da empresa, que ficava em uma barbearia, em Copacabana, onde foi cumprido mandado de busca e apreensão.

Segundo apurado, para mascarar a origem do patrimônio ilegal, o grupo usava, de fachada, uma empresa de locação de veículos, além de "laranjas". Com a entrada dos valores, esses eram direcionados a empresários, que injetavam o dinheiro em contas bancárias de uma rede de barbearias de Porto Alegre e com filial no Rio.