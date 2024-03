Polícia descarta mais de 100 quilos de alimentos impróprios para o consumo em estabelecimento de Maricá

Policiais civis da Delegacia do Consumidor (Decon) e peritos do serviço de perícias da Cidade da Polícia (SPCID-ICCE) realizaram, nesta quinta-feira (21/03), uma ação fiscalizatória em um estabelecimento comercial, em Maricá, Região Metropolitana do Rio. No local, funcionam um café, adega e restaurante casual de estrada. O objetivo era verificar informações recebidas pela delegacia apontando que eram comercializados produtos impróprios para o consumo humano no estabelecimento.

Os agentes encontraram mais de 100 quilos de alimentos com data de validade vencida, adulterada, sem identificação de validade ou sem identificação de origem, tanto no frigorífico quanto expostos a venda para o consumidor. Entre eles, estavam um barril de chopp em uso, energéticos, biscoitos, pães, doces caseiros, queijos, embutidos, salgados e carnes.

Após a constatação das irregularidades pelo perito criminal, todo material identificado como impróprio para o consumo humano foi recolhido e descartado pelos agentes. O proprietário e o gerente do estabelecimento foram autuados em flagrante pela prática de crime contra as relações de consumo.